Українські воїни знищили ворожу гармату, яка була розташована на позиції в окупованому селі.
Відеозапис прямого влучання в російську артустановку опублікований у соцмережах.
На ньому можна розгледіти українську ракету за мить до влучання у ціль.
Нагадаємо, що на Херсонському напрямку Збройні сили України знищили російську вогнеметну систему ТОС-1А «Сонцепьок».
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Українські воїни знищили ворожу гармату, яка була розташована на позиції в окупованому селі.
Відеозапис прямого влучання в російську артустановку опублікований у соцмережах.
На ньому можна розгледіти українську ракету за мить до влучання у ціль.
Нагадаємо, що на Херсонському напрямку Збройні сили України знищили російську вогнеметну систему ТОС-1А «Сонцепьок».