Українські воїни знищили ворожу гармату, яка була розташована на позиції в окупованому селі.

Відеозапис прямого влучання в російську артустановку опублікований у соцмережах.

На ньому можна розгледіти українську ракету за мить до влучання у ціль.

Нагадаємо, що на Херсонському напрямку Збройні сили України знищили російську вогнеметну систему ТОС-1А «Сонцепьок».