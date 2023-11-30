На світанку, 30 листопада, російські силовики провели обшук у будинку кримського татарина, голови мусульманської релігійної громади «Алушта» Абдула Гафарова, після чого його забрали до відділу «поліції» окупованого Криму.
Про це пише «Кримська солідарність».
Заначається, що Абдул Гафаров проживає в селі Верхня Кутузівка міського округу Алушти. Перші дані про обшук у його будинку надійшли о 06:20 ранку. У будинку Гафарова на той момент перебували п'ятеро неповнолітніх дітей від 1 року до 15 років.
Дружина Фатма Гафарова повідомила, що знімати те, що відбувається, силовики заборонили.
Після обшуку співробітники «Центру з протидії екстремізму» відвезли Абдула Гафарова у відділ поліції в Алушті.
У серпні цього року Гафарову призначили адміністративний арешт за організацію масового одночасного перебування і (або) пересування громадян у громадських місцях, що спричинили порушення громадського порядку. Його затримали біля будівлі Київського райсуду в Сімферополі, куди він приїхав на відкрите судове засідання. Тоді Абдул Гафаров провів у слідчому ізоляторі чотири доби.
Нагадаємо, напередодні Дня кримськотатарського прапора російська поліція затримала трьох кримських татар за національні прапори.
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На світанку, 30 листопада, російські силовики провели обшук у будинку кримського татарина, голови мусульманської релігійної громади «Алушта» Абдула Гафарова, після чого його забрали до відділу «поліції» окупованого Криму.
Про це пише «Кримська солідарність».
Заначається, що Абдул Гафаров проживає в селі Верхня Кутузівка міського округу Алушти. Перші дані про обшук у його будинку надійшли о 06:20 ранку. У будинку Гафарова на той момент перебували п'ятеро неповнолітніх дітей від 1 року до 15 років.
Дружина Фатма Гафарова повідомила, що знімати те, що відбувається, силовики заборонили.
Після обшуку співробітники «Центру з протидії екстремізму» відвезли Абдула Гафарова у відділ поліції в Алушті.
У серпні цього року Гафарову призначили адміністративний арешт за організацію масового одночасного перебування і (або) пересування громадян у громадських місцях, що спричинили порушення громадського порядку. Його затримали біля будівлі Київського райсуду в Сімферополі, куди він приїхав на відкрите судове засідання. Тоді Абдул Гафаров провів у слідчому ізоляторі чотири доби.
Нагадаємо, напередодні Дня кримськотатарського прапора російська поліція затримала трьох кримських татар за національні прапори.