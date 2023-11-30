Служба безпеки України підтвердила, що проводить слідчі дії на території Почаївської Успенської лаври, яка перебуває в оренді Української православної церкви Московського патріархату.

Про це йдеться на сайті СБУ.

Як пояснили в спецслужбі, обшуки відбуваються у межах кримінального провадження щодо можливої причетності керівництва монастиря до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Так, за даними слідства, на сайті монастиря оприлюднили публікацію, в якій ображали іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу щодо представників усіх церков, окрім УПЦ МП.

Крім того, як зазначає СБУ, у цьому дописі клірики УПЦ МП поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації висловлювань, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть.

Розпочато кримінальне провадження за статею 161 Кримінального кодексу України. За це передбачено покарання — штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Зараз триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

У СБУ наголосили, що дотримуються принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважають право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Нагадаємо, депутати зібрали більше, ніж 226 підписів, з вимогою до керівництва Верховної Ради поставити на голосування один із законопроєктів, що стосуються заборони УПЦ МП. До того голова Верховної Ради Руслан Стефанчук запевняв, що у цього питання немає необхідної підтримки в парламенті.

У четвер, 19 жовтня, Верховна Рада проголосувала за заборону релігійних організацій, пов'язаних із РФ у першому читанні. Зокрема, це стосується так званої Української православної церкви Московського патріархату.

З початку 2023 року до квітня 2023 року 63 українські релігійні організації перейшли до Православної церкви України від Української православної церкви, канонічно пов’язаної з Росією, а загалом від початку повномасштабної війни до ПЦУ долучилися 277 релігійних громад.