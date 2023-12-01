Українська хакерська зламали електронну систему «Севастопольського водоканалу» та обнулили рахунки користувачів з українськими e-mail.

Про це повідомляється у Telegram-каналі хакерської спільноти Hdr0.

Зазначається, що хакери понад два місяці змінювала свідчення лічильників «Севастопольського водоканалу». А 30 листопада спільнота Hdr0 обнулила борги користувачів з українськими e-mail перед Севастопольським водоканалом за водопостачання.

«Ми, Hdr0, великодушно прощаємо усі борги за нашу українську воду клієнтам Севастопольського Водоканалу! Мало? Звичайно! А тому плата за попередній місяць також скасовується. Так що не заощаджуйте і ретельно мийте дупи з милом, скоро прийдемо і перевіримо. Ну і звичайно, від усієї нашої чорної душі, дякуємо нашому щедрому спонсору та бажаємо (ні) удачі у спробі відновити дані!», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у квітні цього року активісти команди «Кібер Спротив» хакнули аккаунт Z-волонтера Михайла Лучина на AliExpress, який назбирав 25 тисяч доларів на потреби армії Росії.