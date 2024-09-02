«Миколаївобленерго» опублікувало графік відключень світла на 3 серпня
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- Марія Хаміцевич
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19:38, 02 вересня, 2024
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«Миколаївобленерго» повідомило про графіки погодинних відключень (ГПВ) по області на 3 серпня.
Як вони зазначають, протягом наступної доби одночасно вимикатимуть одну та дві черги:
- 00:00 - 06:00 — однієї черги
- 06:00 - 09:00 — двох черг
- 09:00 - 16:00 — однієї черги
- 16:00 - 24:00 — двох черги.
Отже, графік відключень на завтра, в почерговому розрізі:
1 черга: 00:00 - 02:00
06:00 - 08:00
18:00 - 20:00
2 черга: 06:00 - 08:00
12:00 - 14:00
18:00 - 20:00
3 черга: 02:00 - 04:00
08:00 - 09:00
20:00 - 22:00
4 черга: 08:00 - 10:00
14:00 - 16:00
20:00 - 22:00
5 черга: 04:00 - 06:00
16:00 - 18:00
22:00 - 24:00
6 черга: 10:00 - 12:00
16:00 - 18:00
22:00 - 24:00
Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія завдала ракетного удару по Україні.
Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.
У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.