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«Миколаївобленерго» опублікувало графік відключень світла на 3 серпня

Графіки відключення світла, фото: poltava.toГрафіки відключення світла, фото: poltava.to

«Миколаївобленерго» повідомило про графіки погодинних відключень (ГПВ) по області на 3 серпня. 

Як вони зазначають, протягом наступної доби одночасно вимикатимуть одну та дві черги: 

  • 00:00 - 06:00 — однієї черги
  • 06:00 - 09:00 — двох черг
  • 09:00 - 16:00 — однієї черги
  • 16:00 - 24:00 — двох черги.

Отже, графік відключень на завтра, в почерговому розрізі:

1 черга:  00:00 - 02:00

               06:00 - 08:00

               18:00 - 20:00         

2 черга:  06:00 - 08:00

               12:00 - 14:00

               18:00 - 20:00

3 черга:  02:00 - 04:00

                08:00 - 09:00

                20:00 - 22:00                  

4 черга:  08:00 - 10:00

                14:00 - 16:00

                20:00 - 22:00                   

5 черга:  04:00 - 06:00

                16:00 - 18:00

                22:00 - 24:00  

6 черга:  10:00 - 12:00

                16:00 - 18:00

                22:00 - 24:00

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія завдала ракетного удару по Україні.

Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.

У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.

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