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Обленерго опублікував графік відключень на Миколаївщині 4 вересня

Миколаїв, фото: «МикВісті»Миколаїв, фото: «МикВісті»

У середу, 4 вересня, в Миколаївській області діятиме графік погодинних відключень.

Їх запровадять з 00:00, повідомляють в «Миколаївобленерго».

Отже, очікується одночасне відключення:

  • 00:00 - 05:00 - однієї черги
  • 05:00 - 11:00 - двох черг
  • 11:00 - 15:00 - однієї черги
  • 15:00 - 24:00 - двох черги.

Графіки на завтра виглядатиме наступним чином:

  • 1 черга:  06:00 - 08:00

                        12:00 - 14:00

                        18:00 - 20:00               

  • 2 черга:  00:00 - 02:00

                        06:00 - 08:00

                        18:00 - 20:00

  • 3 черга:  08:00 - 10:00

                        14:00 - 16:00

                        20:00 - 22:00

  • 4 черга:  02:00 - 04:00

                         08:00 - 10:00

                         15:00 - 16:00

                         20:00 - 22:00               

  • 5 черга:  05:00 - 06:00

                        10:00 - 12:00

                        16:00 - 18:00

                        22:00 - 24:00          

  • 6 черга:  04:00 - 06:00

                        10:00 - 11:00

                        16:00 - 18:00

                        22:00 - 24:00

Нагадаємо, що графіки погодинних відключень почали діяти з понеділка, 19 серпня.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції

Однак зазначимо, що з 25 липня в Миколаївській області почали послаблювати дії графіків погодинних відключень. А вже в кінці липня вони поки що перестали діяти повністю.

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