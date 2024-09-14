Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 14 вересня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».

До 20:00 водопостачання відсутнє:

по вулиці 10 Лінія до 4 Поздовжня;

по вулиці Ізмалкова до Херсонського шосе;

по вулиці Прибузькій;

по вулиці Братській.

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