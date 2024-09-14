Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси
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- Даріна Мельничук
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11:22, 14 вересня, 2024
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Сьогодні, 14 вересня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».
До 20:00 водопостачання відсутнє:
- по вулиці 10 Лінія до 4 Поздовжня;
- по вулиці Ізмалкова до Херсонського шосе;
- по вулиці Прибузькій;
- по вулиці Братській.
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