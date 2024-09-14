У неділю світло в Україні не вимикатимуть
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- Альона Коханчук
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21:34, 14 вересня, 2024
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У неділю, 15 вересня в Україні світло не вимикатимуть протягом всієї доби.
Про це повідомили в «Укренерго».
«Завтра, 15 вересня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть», — йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що користуватись потужними електроприладами можна протягом всієї доби.
Нагадаємо, що завтра, 15 вересня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.