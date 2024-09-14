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У неділю світло в Україні не вимикатимуть

У неділю, 15 вересня в Україні світло не вимикатимуть протягом всієї доби.

Про це повідомили в «Укренерго».

«Завтра, 15 вересня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть», — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що користуватись потужними електроприладами можна протягом всієї доби.

Нагадаємо, що завтра, 15 вересня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

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