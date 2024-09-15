Частина вулиць Миколаєва через ремонт мереж залишиться без води: адреси

Відключення води. Фото: life.ko.net.ua

У неділю, 15 вересня, через ремонт мереж частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без водопостачання.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

До 20:00 води не буде:

по вулиці 10 Лінія – 4 Поздовжня;

вулиця Ізмалкова – Херсонське шосе.

Крім того, для виконання аварійних робіт на вулиці Виноградна, 7 орієнтовно до 20:00 16 вересня припинено водопостачання:

по проспекту Богоявленському до Виноградної;

від вулиці Кобера до Залізничної, провулок Чайковського.

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