Частина вулиць Миколаєва через ремонт мереж залишиться без води: адреси
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- Анна Гакман
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10:16, 15 вересня, 2024
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У неділю, 15 вересня, через ремонт мереж частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без водопостачання.
Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».
До 20:00 води не буде:
- по вулиці 10 Лінія – 4 Поздовжня;
- вулиця Ізмалкова – Херсонське шосе.
Крім того, для виконання аварійних робіт на вулиці Виноградна, 7 орієнтовно до 20:00 16 вересня припинено водопостачання:
- по проспекту Богоявленському до Виноградної;
- від вулиці Кобера до Залізничної, провулок Чайковського.
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