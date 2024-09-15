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Частина вулиць Миколаєва через ремонт мереж залишиться без води: адреси

Відключення води. Фото: life.ko.net.uaВідключення води. Фото: life.ko.net.ua

У неділю, 15 вересня, через ремонт мереж частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без водопостачання.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

До 20:00 води не буде:

  • по вулиці 10 Лінія – 4 Поздовжня;
  • вулиця Ізмалкова  – Херсонське шосе.

Крім того, для виконання аварійних робіт на вулиці Виноградна,  7 орієнтовно до 20:00 16 вересня припинено водопостачання:

  • по проспекту Богоявленському до Виноградної;
  • від вулиці Кобера до Залізничної, провулок Чайковського.

Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».

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