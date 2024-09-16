Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 16 вересня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».

До 20:00 водопостачання відсутнє від вулиці Металургів до Фонтанної та від проспекту Богоявленського до вулиці Рибної.

Також вода буде відсутня до 20:00 по вулиці Крилова, 15-35.

Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?»