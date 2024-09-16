Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси
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- Даріна Мельничук
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10:38, 16 вересня, 2024
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Сьогодні, 16 вересня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».
До 20:00 водопостачання відсутнє від вулиці Металургів до Фонтанної та від проспекту Богоявленського до вулиці Рибної.
Також вода буде відсутня до 20:00 по вулиці Крилова, 15-35.
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