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У Южноукраїнську планують виділити під нове кладовище трохи більше 20 га

Кладовище у Баштанці. Ілюстраційне фото Кладовище у Баштанці. Ілюстраційне фото «МикВісті»

У Южноукраїнську планують виділити 20,335 гектарів під нове міське кладовище.

Відповідний проєкт рішення розміщено на сайті Южноукраїнської міської ради.

Наразі мають розробити детальний план території земельної ділянки, де планують розмістити кладовище. Замовником робіт виступить виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради.

Попередній план території розглянуть на засіданні архітектурно-містобудівної ради при департаменті містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської обласної державної адміністрації.

Зазначимо, що травні 2022 року через потребу в додаткових місцях для поховань міська влада Южноукраїнська викупила частину поля, що межує з кладовищем. Як повідомляло місцеве видання «ЮжкаInfo», детальний план нової земельної ділянки міська рада затвердила на 26 сесії, яка відбулася 5 травня.

Для збільшення існуючого кладовища придбали шість гектарів землі. Територія обійшлася бюджету у майже 320 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що в Южноукраїнську встановили пам’ятну стелу на Алеї слави міського кладовища в пам’ять про загиблих військових. Також там встановлять ще 20 памʼятних знаків українським військовим.

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