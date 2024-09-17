Через ремонт мережі деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води
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- Даріна Мельничук
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10:18, 17 вересня, 2024
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Сьогодні, 17 вересня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».
Зазначається, що водопостачання буде відсутнє до 20.00 за адресами:
- вул. Океанівська, 34 - 64;
- вул. Самойловича, 30, 30а, 30б;
- вул. Крилова, 15 - 35;
- вул. Маріупольська;
- вул. М. Морська;
- вул. Севастопільська;
- пр. Центральний.
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