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Через ремонт мережі деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води

Одна зі станцій очистки води в Миколаєві. Архівне фото:«МикВісті»Одна зі станцій очистки води в Миколаєві. Архівне фото:«МикВісті»

Сьогодні, 17 вересня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».

Зазначається, що водопостачання буде відсутнє до 20.00 за адресами:

  • вул. Океанівська,  34 - 64;
  • вул. Самойловича,  30, 30а, 30б;
  • вул. Крилова, 15 - 35;
  • вул. Маріупольська;
  • вул. М. Морська;
  • вул. Севастопільська;
  • пр. Центральний.

Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?»

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