Через ремонт мережі деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води

Одна зі станцій очистки води в Миколаєві. Архівне фото:«МикВісті»

Сьогодні, 17 вересня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».

Зазначається, що водопостачання буде відсутнє до 20.00 за адресами:

вул. Океанівська, 34 - 64;

вул. Самойловича, 30, 30а, 30б;

вул. Крилова, 15 - 35;

вул. Маріупольська;

вул. М. Морська;

вул. Севастопільська;

пр. Центральний.

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