  • пʼятниця

    20 вересня, 2024

  • 18.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 20 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 18.6° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

У вихідні дні Миколаївська станція переливання крові працюватиме тільки на видачу компонентів крові

Донор крові, архівне фото «МикВісті»Донор крові, архівне фото «МикВісті»

Миколаївська обласна станція переливання крові 21 та 22 вересня не буде проводити забір крові, а працюватиме лише на видачу компонентів крові.

Відповідний пост опублікували у телеграм-каналі станції.

«Миколаївська обласна станція переливання крові у вихідні дні не буде проводити забір крові, а працюватиме лише на видачу компонентів крові. Дякуємо за розуміння!», — йдеться у повідомленні.

У станції додали, що бажаючих здати кров чекають у понеділок, 23 вересня, за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 14:00.

Телефон реєстратури: 0512-709-452.

З собою необхідно мати паспорт.

Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

Читайте також статтю «МикВісті» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».

Читайте також:

новини

Російські безпілотники три ночі підряд літали поблизу Південноукраїнської АЕС, — звіт МАГАТЕ

Аліса Мелік-Адамян
новини

Комісія міськради з законності звернулась до податкової через «липові» чеки у міському басейні «Зоря»

Олена Козубовська
новини

«Миколаївелектротранс» побудує зарядну станцію для тролейбусів у Корабельному районі: роботи оцінили у ₴7,2 млн

Юлія Бойченко
новини

ПРООН до кінця року демонтує ще один зруйнований будинок у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві почався демонтаж зруйнованих ракетою підʼїздів будинку на Пограничній

Аліса Мелік-Адамян

Російські безпілотники три ночі підряд літали поблизу Південноукраїнської АЕС, — звіт МАГАТЕ

Зруйнований будинок у Вознесенську: чому демонтаж затягується?

2 години тому

Комісія міськради з законності звернулась до податкової через «липові» чеки у міському басейні «Зоря»

ГРОШІ

Олена Козубовська

Головне сьогодні