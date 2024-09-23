Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси

Деякі вулиці Миколаєва залишиться без води. Архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 23 вересня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».

Зазначається, що водопостачання буде відсутнє до 20.00:

по вулиці Захисників Миколаєва (Декабристів) до Спаської;

по вулиці Олексія Вадатурського (Фалеєвська) до Маріупольської;

по проспекту Центрального до Вадима Благовісного (Нікольської).

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