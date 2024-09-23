Деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води через ремонт мережі: адреси
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- Даріна Мельничук
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10:55, 23 вересня, 2024
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Сьогодні, 23 вересня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».
Зазначається, що водопостачання буде відсутнє до 20.00:
- по вулиці Захисників Миколаєва (Декабристів) до Спаської;
- по вулиці Олексія Вадатурського (Фалеєвська) до Маріупольської;
- по проспекту Центрального до Вадима Благовісного (Нікольської).
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