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Низка вулиць Миколаєва сьогодні залишатиметься без світла через поточний ремонт: адреси

Електрична лампа, фото з відкритих джерелЕлектрична лампа, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 24 вересня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • вул. Дмитра Кременя;
  • пр. Богоявленський;
  • вул. Віталія Бохонка;
  • вул. Театральна;
  • вул. Паркова;
  • вул. Ігоря Бедзая;
  • вуд. 3 Слобідська;
  • АГК Сирена;
  • вул. Погранична;
  • пров. 7 Крутовий;
  • пров. Наскрізний;
  • вул. 5 Поздовжня;
  • вул. Баштанська;
  • вул. Кругова;
  • пров. 1 Крутовий;
  • вул. Ізмалкова;
  • пров. 6 Круговий;
  • Херсонське шосе;
  • вул. Г. Матуляка.

Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:

  • вул. Лісова;
  • вул. Запорізька;
  • вул. Хвойна;
  • вул. Романа Клімова;
  • вул. Верхня;
  • вул. Запорізька.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції

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