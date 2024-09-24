Через аварійні робити деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води

Одна зі станцій очистки води в Миколаєві. Архівне фото:«МикВісті»

У вівторок, 24 вересня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».

Зазначається, що водопостачання буде відсутнє до 20:00:

по вулиці Південній до Чайковського;

по вулиці Парковій до провулка Південного;

по вулиці Соборна, 12, 13.

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