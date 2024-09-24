Через аварійні робити деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води
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- Даріна Мельничук
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11:15, 24 вересня, 2024
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У вівторок, 24 вересня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.
Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».
Зазначається, що водопостачання буде відсутнє до 20:00:
- по вулиці Південній до Чайковського;
- по вулиці Парковій до провулка Південного;
- по вулиці Соборна, 12, 13.
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