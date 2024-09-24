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Через аварійні робити деякі вулиці Миколаєва до вечора залишаться без води

Одна зі станцій очистки води в Миколаєві. Архівне фото:«МикВісті»Одна зі станцій очистки води в Миколаєві. Архівне фото:«МикВісті»

У вівторок, 24 вересня, частина споживачів у Миколаєві до вечора залишиться без води через аварійні роботи на мережах.

Про це повідомили у пресслужбі «Миколаївводоканалу».

Зазначається, що водопостачання буде відсутнє до 20:00:

  • по вулиці Південній до Чайковського;
  • по вулиці Парковій до провулка Південного;
  • по вулиці Соборна, 12, 13.

Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».

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