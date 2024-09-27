На захист довкілля Миколаївщини сплатили ₴37,2 млн екологічного податку
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- Альона Коханчук
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12:24, 27 вересня, 2024
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У місцеві бюджети Миколаївщини направлено 12,9 мільйонів гривень на відновлення довкілля.
Про це повідомили у Державній податковій службі у Миколаївській області.
Зазначається, що у січні — серпні 2024 року до бюджетів направлено 37,2 мільйона гривень екологічного податку: до держбюджету 24,3 мільйони гривень, місцеві бюджети Миколаївської області отримали 12,9 млн гривень.
Екологічний податок сплачують підприємства за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, воду та за розміщення та тимчасове зберігання відходів, у тому числі радіоактивних.
«Надходження екологічного податку є основним джерелом фінансування заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів», — додали у податковій.
Нагадаємо, що станом на 26 березня з початку року в Миколаївській області надійшло екологічного податку у сумі 9,8 мільйона гривень.
Також повідомлялося, що у Миколаївській та Одеській області в рамках пілотного проєкту працюватимуть інспектори в пунктах екологічного контролю. Вони будуть моніторити факти забруднення середовища, використання лісів та браконьєрства.