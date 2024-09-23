На Миколаївщині створили два нових пункти екологічного контролю

Мішково-Погорілівська ОТГ, архівне фото «МикВісті».

У Миколаївській та Одеській області в рамках пілотного проєкту працюватимуть інспектори в пунктах екологічного контролю. Вони будуть моніторити факти забруднення середовища, використання лісів та браконьєрства.

По це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

В рамках пілотного проєкту буде створено три пункти екологічного контролю (ПЕК):

Один в Одесі, до зони контролю ввійдуть Одеська, Великодолинська, Южненська, Чорноморська, Таїровська, Фонтанська та Чорноморська громади;

Два у Миколаєві, до якого увійдуть Миколаївська, Веснянська, Мішково-Погорілівська, Радсадівська громади;

Три у Первомайську, що охопить Первомайську, Мигіївську, Благодатненську громади;

Також зазначається, що кожна група інспекторів забезпечена спецформою та технічними засобами.

«Фахівцями інспекції проведено моніторинг щодо наявності на зазначених територіях суб'єктів господарювання, які здійснюють скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, атмосферу, а також підприємств у сфері управління відходами та виробників сільськогосподарської продукції. У полі особливої уваги також основні лісокористувачі та об'єкти природно-заповідного фонду, основні водні артерії. Окрім збору інформації про діяльність суб'єктів господарювання, до основних функції ПЕК належатиме робота з застосунком «ЕкоЗагроза», а також заходи, не пов'язані з перевірками суб'єктів господарювання: виявлення фактів браконьєрства, виявлення фатів незаконних порубок лісових насаджень, випалювання сухої рослинності, інших порушень природоохоронного законодавства, проведення у відповідні періоди операцій «Новорічна ялинка», «Первоцвіт», «Нерест», «Сезон тиші», «Сезон полювання» тощо», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сума збитків екології Миколаївської області від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну склала понад 90 мільярдів гривень.

Також нагадаємо, що на території Миколаївської області планують створити чотири нових заповідника. Відповідні проєкти мають розробити до кінця 2024 року.