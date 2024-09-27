Табунщик: у Страсбурзі попередньо домовились про співпрацю з французьким регіоном

20-й конгрес асоціації Регіони Франції. Фото: Миколаївська обласна рада

Завершилась триденна робота голови Миколаївської обласної ради Антона Табунщика у Страсбурзі на 20-му конгресі асоціації Регіони Франції. Для Миколаївщини це має вагомий результат – є попередня домовленість про співпрацю з одним з найбільших регіонів Франції Окситанією.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.

Він зазначив, що планує підписати відповідний меморандум про співпрацю, що дасть Миколаївській області новий поштовх у розвитку та відновленні.

«Також взяли участь у пленарному засіданні Конгресу Регіонів Франції та двосторонній зустрічі між головами обласних та районних рад України та спеціальним представником Президента Республіки з питань допомоги й відновлення України паном П'єром Гайльбронном. Говорили про особливості наших областей та виклики, що постали перед нами в умовах війни», — зазначив він.

20-й конгрес асоціації Регіони Франції. Фото: Миколаївська обласна рада

Насамкінець голова Миколаївської обласної ради долучився до круглого столу «Україна: Залучення для підтримки областей», де відбулося підписання угоди про партнерство між Українська асоціація районних та обласних рад та Регіонами Франції.

«Це черговий меседж від Європи про абсолютну підтримку України та демократії! Дякую європейській спільноті за постійну підтримку України у такий час та зокрема, допомогу прифронтовій Миколаївщині. Переможемо разом», — додає Антон Табунщик.

20-й конгрес асоціації Регіони Франції. Фото: Миколаївська обласна рада

Нагадаємо, що 24-25 вересня голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик у складі делегації Українська асоціація районних та обласних рад взяв участь у низці заходів у Страсбурзі, мета яких — залучення міжнародних партнерів для відновлення та розвитку Миколаївщини.