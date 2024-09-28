У Явкиному на Баштанщині відкрили новий бювет

У Явкинському старостаті Баштанської громади відкрили новий бювет питної води.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер Баштанки Олександр Береговий.

Бювет встановив фонд «HEKS EPER Ukraine». Він оснащений сучасними системами очищення, що забезпечують безпечну та якісну воду. Його потужність складає 800 літрів на годину, що дозволяє задовольнити потреби місцевих мешканців.

Бювет в Явкинському старостаті, фото: Олександр Береговий Бювет в Явкинському старостаті, фото: Олександр Береговий

— Впевнений, що цей проєкт — яскравий приклад того, як спільними зусиллями можна вирішувати важливі проблеми та покращувати умови життя громади, — написав міський голова.

Нагадаємо, у Миколаєві для безперебійного водопостачання на станції видачі очищеної води по вулиці Колодязній ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» встановило гібридну сонячну електростанцію.