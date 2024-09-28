  • субота

    28 вересня, 2024

  • 22.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 28 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв • 22.2° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

У Явкиному на Баштанщині відкрили новий бювет

У Явкинському старостаті Баштанської громади відкрили новий бювет питної води.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив мер Баштанки Олександр Береговий.

Бювет встановив фонд «HEKS EPER Ukraine». Він оснащений сучасними системами очищення, що забезпечують безпечну та якісну воду. Його потужність складає 800 літрів на годину, що дозволяє задовольнити потреби місцевих мешканців.

Бювет в Явкинському старостаті, фото: Олександр БереговийБювет в Явкинському старостаті, фото: Олександр Береговий
Бювет в Явкинському старостаті, фото: Олександр БереговийБювет в Явкинському старостаті, фото: Олександр Береговий

— Впевнений, що цей проєкт — яскравий приклад того, як спільними зусиллями можна вирішувати важливі проблеми та покращувати умови життя громади, — написав міський голова.

Нагадаємо, у Миколаєві для безперебійного водопостачання на станції видачі очищеної води по вулиці Колодязній ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» встановило гібридну сонячну електростанцію.

Читайте також:

новини

В Миколаєві зупинку, щодо якої депутатка писала у контакт-центр, вже знесли і почали забудову

Аліса Мелік-Адамян
новини

Відображення життя рідного міста у картинах: в Миколаєві відбулась зустріч із художником Крутіковим

Даріна Мельничук
новини

Депутатка «Слуги народу» звернулась на гарячу лінію мерії Миколаєва через забудову зупинки

Аліса Мелік-Адамян
новини

Спроба суїциду: у Миколаєві дівчина стрибнула з 9-го поверху, постраждала в комі

Аліса Мелік-Адамян
новини

Южноукраїнськ хочуть прибрати з графіків відключень світла, — Кім

Аліса Мелік-Адамян

В Миколаєві зупинку, щодо якої депутатка писала у контакт-центр, вже знесли і почали забудову

Аліса Мелік-Адамян

Спроба суїциду: у Миколаєві дівчина стрибнула з 9-го поверху, постраждала в комі

FPV-дрон росіян атакував будинок в селі на Миколаївщині: поранено подружжя пенсіонерів

Відображення життя рідного міста у картинах: в Миколаєві представили виставку художника Крутікова