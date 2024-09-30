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«Миколаївелектротранс» шукає фахівців: перелік вакансій

Тролейбуси з автономним ходом, які отримав «Миколаївелектротранс», фото: «МикВісті»Тролейбуси з автономним ходом, які отримав «Миколаївелектротранс», фото: «МикВісті»

Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс»  шукає на роботу фахівців різних напрямків.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці підриємства.

На роботу запрошують таких фахівців:

  • Слюсар з ремонту рухомого складу (зарплатня 19 000 - 27 000 гривень)
  • Муляр (19 000 - 20 000 гривень)
  • Водій трамвая (19 000 - 25 000 гривень)
  • Водій тролейбуса (19 000 - 25 000 гривень)
  • Слюсар-електрик з ремонту електрообладнання (19 000 - 27 000 гривень)
  • Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури (19 000 - 27 000 гривень)
  • Акумуляторник (19 000 - 20 000 гривень)
  • Інженер-будівельник (23 500 гривень + премія)
  • Коваль на молотах і пресах (19 000 - 20 000 гривень)
  • Електромонтер контактної мережі (19 000 - 23 000 гривень)
  • Електромонтер з ремонту електроустаткування (19 000 - 22 000 гривень)
  • Маляр рухомого складу (20 000 - 27 000 гривень)
  • Монтувальник шин (18 000 - 22 000 гривень)

З додаткових питань необхідно зателефонувати за номером: (0512) 47-34-18 / (099) 415-10-37 або звернутися на комунальне підприємство за адресою: вулиця Євгена Єщенка (Андреєва-Палагнюка), 17.

Раніше повідомлялося, що комунальне підприємство «Миколаївводоканал» запрошує на роботу фахівців різних напрямків.

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