«Миколаївелектротранс» шукає фахівців: перелік вакансій
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- Альона Коханчук
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16:48, 30 вересня, 2024
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Комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» шукає на роботу фахівців різних напрямків.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці підриємства.
На роботу запрошують таких фахівців:
- Слюсар з ремонту рухомого складу (зарплатня 19 000 - 27 000 гривень)
- Муляр (19 000 - 20 000 гривень)
- Водій трамвая (19 000 - 25 000 гривень)
- Водій тролейбуса (19 000 - 25 000 гривень)
- Слюсар-електрик з ремонту електрообладнання (19 000 - 27 000 гривень)
- Слюсар-механік з радіоелектронної апаратури (19 000 - 27 000 гривень)
- Акумуляторник (19 000 - 20 000 гривень)
- Інженер-будівельник (23 500 гривень + премія)
- Коваль на молотах і пресах (19 000 - 20 000 гривень)
- Електромонтер контактної мережі (19 000 - 23 000 гривень)
- Електромонтер з ремонту електроустаткування (19 000 - 22 000 гривень)
- Маляр рухомого складу (20 000 - 27 000 гривень)
- Монтувальник шин (18 000 - 22 000 гривень)
З додаткових питань необхідно зателефонувати за номером: (0512) 47-34-18 / (099) 415-10-37 або звернутися на комунальне підприємство за адресою: вулиця Євгена Єщенка (Андреєва-Палагнюка), 17.
Раніше повідомлялося, що комунальне підприємство «Миколаївводоканал» запрошує на роботу фахівців різних напрямків.