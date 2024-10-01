У Вознесенську затвердили нові тарифи на водопостачання та водовідведення
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- Альона Коханчук
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13:09, 01 жовтня, 2024
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У Вознесенську відсьогодні, 1 жовтня, змінилась вартість водопостачання.
Про це повідомили у Вознесенській міській раді.
Зазначається, що коригування тарифів розглядалось на засіданні виконавчого комітету Вознесенської міської ради.
Відповідно до рішення для населення тариф від комунального підприємства «Водопостачання» становить:
- Централізоване водопостачання — 28,96 грн з ПДВ/м3.
- Централізоване водовідведення — 10,81 грн з ПДВ/м3.
Для бюджетних установ, організацій та інших споживачів:
- Централізоване водопостачання — 35,76 грн з ПДВ/м3
- Централізоване водовідведення — 12,31 грн з ПДВ/м3.
Централізоване водопостачання для суб’єктів господарювання (КП «Таборівське комунальне господарство») — 33,11 грн з ПДВ/м3.
Раніше вже повідомлялося що У Вознесенську розглядають питання підвищення вартості водопостачання та водовідведення.
Нагадаємо, що на головній насосній станції водоканалу Вознесенська збудували сонячну електростанцію потужністю 150 кВт, яка покриває до 30% потреб у електроенергії для забезпечення міста водою.
Раніше повідомлялося, що у Вознесенську та населених пунктах громади годинами немає води через тривалу відсутність світла.
Також нагадаємо, що у Вознесенську 15 липня сталось аварійне вимкнення водопостачання, спричинене надмірним споживанням води. Лише за вихідні споживання становило 660 кубічних метрів на годину.