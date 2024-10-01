У Вознесенську затвердили нові тарифи на водопостачання та водовідведення

Вознесенськ, травень 2024 року, фото: «МикВісті»

У Вознесенську відсьогодні, 1 жовтня, змінилась вартість водопостачання.

Про це повідомили у Вознесенській міській раді.

Зазначається, що коригування тарифів розглядалось на засіданні виконавчого комітету Вознесенської міської ради.

Відповідно до рішення для населення тариф від комунального підприємства «Водопостачання» становить:

Централізоване водопостачання — 28,96 грн з ПДВ/м3.

Централізоване водовідведення — 10,81 грн з ПДВ/м3.

Для бюджетних установ, організацій та інших споживачів:

Централізоване водопостачання — 35,76 грн з ПДВ/м3

Централізоване водовідведення — 12,31 грн з ПДВ/м3.

Централізоване водопостачання для суб’єктів господарювання (КП «Таборівське комунальне господарство») — 33,11 грн з ПДВ/м3.

Раніше вже повідомлялося що У Вознесенську розглядають питання підвищення вартості водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, що на головній насосній станції водоканалу Вознесенська збудували сонячну електростанцію потужністю 150 кВт, яка покриває до 30% потреб у електроенергії для забезпечення міста водою.

Раніше повідомлялося, що у Вознесенську та населених пунктах громади годинами немає води через тривалу відсутність світла.

Також нагадаємо, що у Вознесенську 15 липня сталось аварійне вимкнення водопостачання, спричинене надмірним споживанням води. Лише за вихідні споживання становило 660 кубічних метрів на годину.