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Росіяни завдали збитків Широківській громаді Миколаївщини на $156 млн

Наслідки обстрілу Широківської громади у 2022 році. Фото: Національна поліція УкраїниНаслідки обстрілу Широківської громади у 2022 році. Фото: Національна поліція України

На території Широківської сільської громади Баштанського району через ворожі обстріли та руйнування завдано 156 мільйонів гривень збитків екології.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекція Південно-західного округу.

Комісія обстежила місця зберігання сміття від руйнувань у громаді. Зазначається, що через бойові дії зруйновано більшість будівель та споруд громади, пошкоджено дитячий садок та школу.

«Через засмічення земельних ресурсів будівельними відходами, загальна сума збитків складає понад 156 мільйонів гривень. Інформацію передано до Оперативного штабу при Державній екологічній інспекції України для формування єдиного реєстру збитків, що завдані довкіллю в результаті збройної агресії», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сума збитків екології Миколаївської області від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну склала понад 90 мільярдів гривень.

Читайте також статтю «МикВісті» «Побічна жертва: Як війна руйнує екологію півдня та що з цим робити».

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