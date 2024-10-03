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Херсонська ОВА передала військовим майже сто FPV-дронів

Херсонська ОВА передала військовим майже сто FPV-дронівХерсонська ОВА передала військовим майже сто FPV-дронів

Майже сто ударних FPV-дронів отримали підрозділи ТрО морської піхоти.

Про це повідомив в Telegram начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

БпЛА придбані за ініціативи Херсонської ОВА та коштом громад Херсонщини, зокрема Бериславської, Великолепетиської, Верхньорогачицької, Горностаївської та Зеленопідської громад. На це вони спрямували 1,3 мільйона гривень.

Нагадаємо, Миколаївська міська рада передала на потреби Сил оборони України матеріальну допомогу вартістю понад 7 мільйонів гривень.

Гроші на оборону

У 2023 році Миколаїв спрямував на потреби Сил оборони близько 740 мільйонів гривень

Водночас з міського бюджету торік виділили 400 мільйонів гривень для військових, з яких 200 мільйонів гривень пішли на придбання житла для військовослужбовців, що служать у частинах Миколаївського гарнізону.

Мер Олександр Сєнкевич раніше також опублікував графік міськради з фінансуванням військових. За міські кошти для ЗСУ були придбані та передані 17 нових автівок, ще 89 одиниць техніки було передано частинам від комунальних підприємств.

У 2023 році планово-бюджетна комісія Миколаївської міської ради також погоджувала виділення 9,6 мільйонів гривень субвенції для закупівлі 415 дронів різних модифікацій, а також засобів зв'язку і приладів нічного бачення для потреб військових.

У березні на підтримку ТрО, а також Сил безпеки та оборони з вільного залишку міського бюджету виділили 57,6 мільйонів гривень. А у квітні 2024 року депутати міськради внесли зміни до бюджету міста на 2024 рік: близько 107 мільйонів гривень спрямували на оборону.

У вересні 2024 року на допомогу підрозділам Сил оборони з бюджету Одеси додатково виділили 310 мільйонів гривень. Ці кошти заклали у міську програму «Безпечне місто Одеса».

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