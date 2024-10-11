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Новий відділ підтримки потерпілих від воєнних злочинів відкрили у прокуратурі Миколаївщини

Новий відділ підтримки потерпілих від воєнних злочинів. Фото: Миколаївська обласна прокуратураНовий відділ підтримки потерпілих від воєнних злочинів. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаївській обласній прокуратурі створили відділ підтримки потерпілих від воєнних злочинів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що підтримка потерпілих і свідків воєнних злочинів в Україні обумовлено викликами сьогодення.

«Люди, які зіштовхнулися з жахіттями війни, мають отримати необхідну допомогу, адекватну підтримку, а їхні права та законні інтереси мають бути захищеними та відновленими», — йдеться у повідомленні.

Відділ створили для забезпечення взаємодії між потерпілими та слідчими у конкретних кримінальних провадженнях за фактами вчинення воєнних злочинів.

Також там забезпечуватимуть захист інтересів особливо вразливих груп населення, таких як постраждалі від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, дітей тощо.

«Відділ працює із потерпілими або свідками воєнних злочинів, які вже мають відповідний процесуальний статус. Взаємодія із потерпілими та свідками проводиться лише за їхньою згодою із дотриманням принципу конфіденційності. За такими особами завжди залишається право відмовитись від подальшої співпраці», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що станом  на січень 2024 року зафіксовано 12 випадків катувань окупантами цивільних на території Миколаївської області. 

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