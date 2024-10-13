  • неділя

    13 жовтня, 2024

  • 13.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 13 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 13.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Сили ППО збили 31 із 68 «Шахедів», якими ворог атакував Україну

Робота Сил ППО, фото: 126 окрема бригада територіальної оборониРобота Сил ППО, фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

У ніч проти 13 жовтня російські військові атакували Україну за допомогою 68 ударних дронів Shahed та чотирьох ракет різних типів. 31 безпілотник вдалося збити.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Дрони запускали з Курська та Орла в Росії, а збити їх вдалося в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

Ще 36 російських безпілотників, ймовірно, придушили засоби радіоелектронної боротьби, а один досі залишається в повітряному просторі.

Тим часом дві балістичні ракети «Іскандер-М», якими атакували Полтавщину та Одещину, запустили з Курської області. Звідти ж Чернігівщину та Сумщину атакували дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Нагадаємо, російські війська змінили тактику обстрілів Миколаївської області, зосередивши атаки на нові громади та об'єкти. Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, ворог почав застосовувати ракети та «Шахеди» проти районів, які раніше рідше піддавалися ударам.

Останні новини про: Війна в Україні

В Нечаянському ліцеї на Миколаївщині за ₴34,5 млн хочуть збудувати укриття на 150 осіб
Росія намагалася відтиснути позиції ЗСУ на Курщині, але українські військові тримають оборону, — Зеленський
Росіяни обстріляли Херсон та ще 10 сіл області: є поранені

Читайте також:

новини

«М86». У Миколаєві відкрили виставку, присвячену обороні Маріуполя

Юлія Бойченко
новини

«Цього року будівництва не буде», — у Миколаєві не знайшли гроші на нову тепломережу за майже пів мільярда гривень

Олена Козубовська
новини

«Постраждали до 10 людей», — у патрульній поліції прокоментували аварію з тролейбусом на проспекті у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївболтеплоенерго» заборгувало ₴500 млн «Нафтогазу»: чи вплине це на опалювальний сезон

Олена Козубовська
новини

Росія завдала подвійного удару по Миколаєву

Олена Козубовська

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни обстріляли Херсон та ще 10 сіл області: є поранені
Росія намагалася відтиснути позиції ЗСУ на Курщині, але українські військові тримають оборону, — Зеленський
В Нечаянському ліцеї на Миколаївщині за ₴34,5 млн хочуть збудувати укриття на 150 осіб

На міському пляжі Південноукраїнська хочуть встановити спортивні тренажери: на це витратять ₴364 тисячі

«Є вкрай важливим», — надреп Чорноморов прокоментував рішення ВР про підвищення цін на виноробну продукцію

Через аварії на мережі деякі вулиці Миколаєва на два дні залишилися без водопостачання

«Ми готові, сподіваюсь будемо без аварій», — Кім розповів про старт опалювального сезону на Миколаївщині