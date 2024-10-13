Сили ППО збили 31 із 68 «Шахедів», якими ворог атакував Україну

Робота Сил ППО, фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

У ніч проти 13 жовтня російські військові атакували Україну за допомогою 68 ударних дронів Shahed та чотирьох ракет різних типів. 31 безпілотник вдалося збити.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Дрони запускали з Курська та Орла в Росії, а збити їх вдалося в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

Ще 36 російських безпілотників, ймовірно, придушили засоби радіоелектронної боротьби, а один досі залишається в повітряному просторі.

Тим часом дві балістичні ракети «Іскандер-М», якими атакували Полтавщину та Одещину, запустили з Курської області. Звідти ж Чернігівщину та Сумщину атакували дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Нагадаємо, російські війська змінили тактику обстрілів Миколаївської області, зосередивши атаки на нові громади та об'єкти. Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, ворог почав застосовувати ракети та «Шахеди» проти районів, які раніше рідше піддавалися ударам.