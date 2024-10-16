Миколаївцям поступово повертають світло: аварійний ремонт електромереж завершений

На Миколаївщині фахівці закінчили аварійно-відновлювальні роботи. Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Миколаївщині фахівці закінчили аварійно-відновлювальні роботи, споживачів заживлюють.

Про це повідомили у «Миколаївобленерго».

«Станом на 12:35 аварійно-відновлювальні роботи завершено. Закінчуємо заживлювати останніх відключених споживачів», — йдеться в повідомленні.

Також зазначимо, що станом на 12:15 у Херсоні перші споживачі уже були зі світлом. В Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що незабаром усе місто буде зі світлом.

Нагадаємо, що з самого ранку середи, 16 жовтня, у Миколаєві та Херсоні майже по всіх районах міст зникла електроенергія.

Крім того, у Херсоні через відсутність світла зникло водопостачання, про це повідомляють журналісти Суспільне.Херсон.

Не дивлячись на заяви влади про те, що знеструмлення не повʼязані з російськими обстрілами, зазначимо, що цієї ночі по Миколаївщині запустили дрони типу Shahed 131/136, з яких ППО ліквідували три. За даними Херсонської ОВА, протягом доби під обстрілами військ РФ перебували понад 10 населених пункти в регіоні.