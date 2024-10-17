Жителі мікрорайону Соляні залишаться до вечора без води

Ремонт водопроводу призвів до відключення води в Інгульському районі.Фото: «Миколаївводоканал»

У Миколаєві 17 вересня через ремонтні роботи жителі мікрорайону Соляні залишились без води.

Про це повідомили у «Миколаївводоканалі».

Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00. Через це у частині Центрального району, а саме мікрорайоні Соляні, відключили водопостачання.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 17 жовтня, також без водопостачання залишились споживачі по:

вулиці Виноградна 7-9 (від проспекту Богоявленського по Космонавтів в обидві сторони до вулиці Залізничної);

провулку Червоноармійський;

провулку Корабельний;

вулиці Богородична (Пролетарська) 39;

вулиці Скороходова (Таврія);

вулиці Маріупольська 37.

Водогін для Миколаєва

В травні мер Сєнкевич висловлював сподівання, що звільнення Олександра Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури не вплине на плани будівництва нового водогону для міста.

У червні звільнено було і Мустафу Найєма. Однак пізніше сам Найєм відповів на звинувачення Мінфіну в тому, що Агентство не надало проєкту водогону в Миколаївській області, зазначивши, що на момент його звільнення вже готувались технічне завдання на проведення процедури закупівель.

Під час брифінгу 11 липня, відповідаючи на питання «МикВісті», Віталій Кім сказав, що Миколаїв ще не отримав коштів від уряду на будівництво нового водогону, адже там змінилась сума. Оновлений кошторис проєкту він планував представити на розгляд уряду.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів журналістам, що завдяки оптимізації кошторису на будівництво водогону потрібно близько 3 мільярдів гривень. Хоча раніше мова йшла про суму від 4 до 8 мільярдів гривень.

Варто зазначити, що за два роки уряд не виділив коштів на будівництво нового водопроводу для забезпечення Миколаєва якісною водою. Про що свідчать зміни до постанови Кабміну №566, затверджені 29 квітня 2024 року, пишуть «МикВісті». Водночас у 2023 році на будівництво нових магістральних водогонів у Дніпропетровській області уряд спрямував 8,2 мільярда гривень, а цьогоріч — 5,1 мільярда гривень.

Під час конференції у Берліні перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку незабаром має вирішити держава.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що кошти на будівництво нового водогону для Миколаєва мають виділити з резервного фонду державного бюджету.