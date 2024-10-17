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Через суд державі повернули два гектари заповідних земель на Миколаївщині

Повернення землі державі. Фото:growhow.in.uaПовернення землі державі. Фото:growhow.in.ua

На Миколаївщині через суд повернули у державну власність 2 гектари заповідних територій.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.

Зазначається, що Казанківська селищна рада віддала землю у приватну власність. Однак на цих ділянках розташований об’єкт природно-заповідного фонду — ландшафтний заказник місцевого значення «Лагодівський».

«Відповідно до статті 83 ЗК України землі під об’єктами природно-заповідного фонду належать до земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що суд розглядає ще 9 аналогічних справ, щодо повернення 18 гектарів державі.

Раніше повідомлялося, що в Коблевому віддали у приватну власність 12 гектарів землі, яка є частково територією пляжу. Прокуратура звернулася до суду з вимогою повернути цю землю у державну власність.

Також прокуратура подала позов до Господарського суду Миколаївської області з вимогою повернути державі земельну ділянку лісового фонду площею майже один гектар, розташовану у зоні відпочинку «Рибаківка».

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