Прокуратура вимагає повернути державі територію пляжу в Коблевому
-
- Альона Коханчук
-
•
-
13:29, 27 вересня, 2024
-
В Коблевому віддали у приватну власність 12 гектарів землі, яка є частково територією пляжу. Прокуратура звернулася до суду з вимогою повернути цю землю у державну власність.
Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.
Зазначається, що Коблівська сільська рада віддала землю для садівництва. Однак ділянка частково накладається на землі державного лісового фонду та є пляжною зоною прибережної захисної смуги Чорного моря.
«Оскільки законодавством передбачена пряма заборона перебування земель вказаної категорії у приватній власності, зазначене стало підставою для звернення прокурора до суду», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що прокуратура подала позов до Господарського суду Миколаївської області з вимогою повернути державі земельну ділянку лісового фонду площею майже один гектар, розташовану у зоні відпочинку «Рибаківка».