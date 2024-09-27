Прокуратура вимагає повернути державі територію пляжу в Коблевому

Територія села Коблеве. Фото: Wikipedia

В Коблевому віддали у приватну власність 12 гектарів землі, яка є частково територією пляжу. Прокуратура звернулася до суду з вимогою повернути цю землю у державну власність.

Про це повідомили у прокуратурі Миколаївщини.

Зазначається, що Коблівська сільська рада віддала землю для садівництва. Однак ділянка частково накладається на землі державного лісового фонду та є пляжною зоною прибережної захисної смуги Чорного моря.

«Оскільки законодавством передбачена пряма заборона перебування земель вказаної категорії у приватній власності, зазначене стало підставою для звернення прокурора до суду», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що прокуратура подала позов до Господарського суду Миколаївської області з вимогою повернути державі земельну ділянку лісового фонду площею майже один гектар, розташовану у зоні відпочинку «Рибаківка».