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Протягом минулого тижня у Миколаєві народилось 36 дітей

У Миколаєві за тиждень народилося 36 дітей, ілюстраційне фотоУ Миколаєві за тиждень народилося 36 дітей, ілюстраційне фото

У пологових будинках Миколаєва за останній тиждень, з 11 жовтня по 17 жовтня народилося 36 дітей.

Про це повідомили в Управлінні охорони здоровʼя Миколаєва.

Зазначається, що на світ з’явилися 18 хлопчиків та 18 дівчат.

«Вітаємо родини з поповненням! Бажаємо малюкам здоров’я, щасливої, вільної та красивої долі», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступник директора Інституту демографії Олександр Гладу заявив, що для збереження стабільної чисельності населення України 100 жінок протягом життя повинні народжувати 220 дітей. Однак, згідно з даними за 2023 рік, наразі цей показник значно нижчий — 92-98 дітей на 100 жінок. 

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