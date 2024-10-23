Лубінець: українці повертаються на окуповані території, кількість переселенців зменшується

В Україні зменшується кількість внутрішньо переміщених осіб. Фото: Facebook Дмитра Лубінця

В Україні зменшується кількість внутрішньо переміщених осіб, адже люди через фінансові труднощі повертаються на окуповані території.

Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець на саміті «(Ро)зʼєднані: Переосмислення суспільної стійкості в Україні».

Він зазначив, що повідомив Кабміну про цю проблему.

«Станом на зараз ситуація погіршується — у нас зменшується кількість ВПО, адже вони повертаються на ТОТ України та прифронтові міста через соціально-економічні труднощі на новому місці! Це викликає серйозне занепокоєння. Я порушував дане питання на рівні Уряду. Держава має прямо казати на яку грошову допомогу людина може розраховувати, аби вона мала впевненість у своєму майбутньому», — зазначив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, що з понад 126 тисяч внутрішньо переміщених осіб, що проживають на території Миколаївської області, виплати у 2024 році продовжують отримувати лише 33 тисячі громадян.

Також повідомлялося, що у липні цього року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №11028 щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищене житло.

Як змінювався рівень населення в Миколаєві?

Як відомо, з початку повномасштабної війни в Україні з Миколаєва виїхало близько 45% городян.

Статистика почала позитивно змінюватись лише після доекупації правобережжя Херсонської області. І вже у вересні 2023 року в Миколаєві проживало близько 350-360 тисяч осіб. Це був однаковий показник у порівнянні з травнем того ж року. При цьому 56 тисяч з тієї кількості — це внутрішньо переміщені особи.

Тоді ж в травні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що у Миколаївській області проживає близько 80% населення від довоєнного, однак робочих місць набагато менше.

Також повідомлялося, що населення України скоротилося на 10 мільйонів людей з початку повномасштабної війни. Це сталося через масову міграцію, зниження народжуваності та загибель українців на війні.