Укрзалізниця відремонтувала пошкоджені колії між Миколаєвом та Херсоном.Фото: пресслужба Укрзалізниці.

Пошкоджену російськими обстрілами дільницю залізниці між Миколаєвом та Херсоном відновили, а поїзди вже рухаються за графіком.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

«Залізничники завершили відновлення пошкодженої інфраструктури через ворожий обстріл на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. Рух поїздів здійснюватиметься за графіком», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що через пошкодження колій між Миколаєвом та Херсоном 24 жовтня, поїзди до Херсона зупинялися у Миколаєві, а далі пасажирів доставляли автобусами.

Вже станом на 10:20 повідомили, що усіх пасажирів пересадили в автобуси в Миколаєві та доправили до міста.