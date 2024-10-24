Укрзалізниця відремонтувала пошкоджені колії між Миколаєвом та Херсоном
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- Альона Коханчук
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13:00, 24 жовтня, 2024
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Пошкоджену російськими обстрілами дільницю залізниці між Миколаєвом та Херсоном відновили, а поїзди вже рухаються за графіком.
Про це повідомляє Укрзалізниця.
«Залізничники завершили відновлення пошкодженої інфраструктури через ворожий обстріл на дільниці між Миколаєвом та Херсоном. Рух поїздів здійснюватиметься за графіком», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що через пошкодження колій між Миколаєвом та Херсоном 24 жовтня, поїзди до Херсона зупинялися у Миколаєві, а далі пасажирів доставляли автобусами.
Вже станом на 10:20 повідомили, що усіх пасажирів пересадили в автобуси в Миколаєві та доправили до міста.
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