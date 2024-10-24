Пасажирів, які через обстріл зупинилися у Миколаєві, доправили автобусами до Херсона, — Укрзалізниця
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- Марія Хаміцевич
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10:20, 24 жовтня, 2024
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Усіх пасажирів, які прямували до Херсона та вимушено зупинились в Миколаєві через російський обстріл інфраструктури, залізничники разом з Херсонською ОВА пересадили в автобуси в Миколаєві та доправили до міста.
Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».
«Дякуємо місцевій владі за сприяння, продовжуємо працювати над відновленням сполучення», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у звʼязку з пошкодженням колій між Миколаєвом та Херсоном 24 жовтня, поїзди до Херсона зупинялися у Миколаєві, а далі пасажирів доставляли автобусами. Усіх 78 пасажирів обіцяли доставити «з максимально можливим комфортом».
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