Пасажирів, які через обстріл зупинилися у Миколаєві, доправили автобусами до Херсона, — Укрзалізниця

Фото: пресс-служба УЗ

Усіх пасажирів, які прямували до Херсона та вимушено зупинились в Миколаєві через російський обстріл інфраструктури, залізничники разом з Херсонською ОВА пересадили в автобуси в Миколаєві та доправили до міста.

Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».

«Дякуємо місцевій владі за сприяння, продовжуємо працювати над відновленням сполучення», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у звʼязку з пошкодженням колій між Миколаєвом та Херсоном 24 жовтня, поїзди до Херсона зупинялися у Миколаєві, а далі пасажирів доставляли автобусами. Усіх 78 пасажирів обіцяли доставити «з максимально можливим комфортом».