Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України відновило міжнародне фінансування проєкту «Прихисток»

Фото Миколаївської обласної військової адміністрації.

Завдяки спільним зусиллям Офісу Президента і Мінреінтеграції, представництвом УВКБ ООН повідомлено про розширення допомоги для проєкту «Прихисток» у сумі 6,4 мільярда доларів США, що надасть можливість продовжити фінансування проєкту та забезпечити виплати компенсації за вересень-грудень 2024 року.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Для отримання компенсації за вересень 2024 року особа (власник майна), що розмістила внутрішньо переміщених осіб, повинна Терміново подати заяву за місцем розташування житлового приміщення на адресу виконавчих органів сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі їх створення) ради.

За жовтень, листопад, грудень 2024 року заяви на отримання компенсації подаються у терміни встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 року № 333.

Виконавчим органам сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі їх створення) рад, за місцем розташування житлового приміщення у строк до 4️ листопада 2024 року необхідно подати переліки з визначеним обсягом та джерелом компенсації особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, до управління житлово-комунального господарства Миколаївської обласної військової адміністрації за вересень 2024 року.

Нагадаємо, що за лютий 2024 року за програмою «Прихисток» спрямовано 76 мільйонів гривень компенсацій, які розподілені між 71 тисяч власників житла.