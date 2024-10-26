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Миколаївська станція переливання крові 27 жовтня працюватиме тільки на видачу компонентів крові

Донор крові. Архівне фото: «МикВісті»Донор крові. Архівне фото: «МикВісті»

Миколаївська обласна станція переливання крові 27 жовтня не буде проводити забір крові, а працюватиме лише на видачу компонентів крові.

Відповідний пост опублікували на сайті станції.

«У вихідні дні забір крові проводитися не буде, станція переливання крові буде працювати тільки на видачу компонентів крові!», — йдеться у повідомленні.

У станції додали, що бажаючих здати кров чекають у понеділок, 28 жовтня, за адресою: провулок Радіо, 2, з 8:00 до 14:00.

Телефон реєстратури: 0512-709-452.

З собою необхідно мати паспорт.

Як підготуватися до донації можна дізнатись за посиланням.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

Читайте також статтю «МикВісті» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».

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