Росія втратила на війні близько 650 тисяч людей пораненими та вбитими, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що втрати Росії на війні становлять близько 650 тисяч людей пораненими та вбитими. Багатьох з них вбили самі ж росіяни.

Про це глава держави сказав в інтервʼю The Times of India.

— Росія сама вбила дуже багатьох росіян. Дуже багато мобілізованих російських солдатів було вбито із самої ж російської армії через те, що вони боялися йти вперед, наступати, гинути під кулями або бути пораненими. Вони бігли назад і там їх вбивала їхня ж армія. Вони не рахують кількості. Ви знаєте, що вже жертв у них близько 650 тисяч. Убитих і поранених, — наголосив Володимир Зеленський.

Він також розповів, що Росія не забирає з поля бою своїх убитих солдатів, і «це є обличчя сьогоднішньої Росії. Обличчя Путіна й обличчя цієї війни».

Говорячи про ситуацію на фронті, Володимир Зеленський зазначив, що на сході України ворог «продавлює» через мʼясорубку, використовуючи своїх солдатів, як мʼясо, і «закидає нас своїми трупами».

Глава держави додав, що після початку Курської операції українські війська побачили, що РФ продовжує бити навіть по своїй території та вбивати своїх цивільних, які залишилися на Курщині.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що інформація РФ про оточення українських військовий в Курській області є неправдивою.

Також за його даними, з 8 серпня і по теперішній час російські війська втратили на цій ділянці фронту 17 819 солдатів (6662 — померли, 10 446 — санітарні втрати, 711 — полонені росіяни).

Нагадаємо, що у червні цього року, Володимир Зеленський заявив, що співвідношення безповоротних втрат українців до росіян на полі бою, на той час, складав 1:6.