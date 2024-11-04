54% іноземців прагнуть перемоги України у війні проти Росії, — The Economist

Опитування показали, що іноземці прагнуть перемоги України. Фото: Генеральний штаб Збройних сил України

За результатами опитування The Economist та GlobeScan, 54% іноземців підтримують перемогу України у війні проти Росії, тоді як 20% — виступають на боці Росії. У дослідженні взяли участь 30 тисяч людей з 29 країн та Гонконгу.

Про це повідомляє видання nv.ua.

Найвищу підтримку Україні висловили в Європі, а також союзники США, такі як Південна Корея та Японія. Крім того, проукраїнські настрої переважають у деяких країнах, що розвиваються, включаючи Бразилію, Мексику та Південну Африку.

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В The Economist зазначили, що хоча уряди Бразилії та ПАР підтримують дипломатичні стосунки з Росією, опитування показали, що громадська думка в цих країнах більш схильна до підтримки України.

«Проте наше опитування показує, що навіть якщо політики цих країн потурають Росії, їхні виборці набагато менш прихильні до неї. Гонконг, яким керують комуністи, був рішуче проукраїнським», — наголосили журналісти.

Росія здобула підтримку в п’яти великих країнах: Єгипті, Індії, Індонезії, Саудівській Аравії та В'єтнамі. Підтримка Росії серед індійських і в’єтнамських респондентів зумовлена історичними зв’язками з часів холодної війни та залежністю від російського озброєння.

Так, у Саудівській Аравії 37% опитаних виступають на боці Кремля, хоча країна має тісні відносини зі США. Водночас в Єгипті 49% респондентів підтримують Росію, незважаючи на значну військову допомогу від США.

Дослідження також показали, що всі п’ять країн, які підтримують Росію, прагнуть перемоги кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на виборах президента США.

Раніше опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології, показали, що 63% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, що опитування показало, що 38% українців вважають, що Захід починає втомлюватися від надання допомоги Україні, проте 54% українців вірять, що Захід підтримує прагнення до завершення війни на умовах, які будуть прийнятними для України.

Раніше повідомлялося, що згідно опитуванню українці мають різні прогнози стосовно тривалості війни. 57% думають, що конфлікт триватиме ще довго, а 14% сподіваються на його завершення протягом 6-12 місяців.

Нагадаємо, також дані дослідження свідчать, що Збройним силам України продовжують мати високу довіру серед громадян та посідають перше місце у відповідному рейтингу. Їм довіряють ледь не всі жителі країни.