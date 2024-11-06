Ремонт мереж: на Первомайщині заживили ще понад 22 тисячі жителів

На Первомайщині фахівці відремонтували частину пошкоджениї електромереж. Фото з відкритих джерел

На Первомайщині фахівці відремонтували частину пошкоджениї електромереж. Вже заживили понад 22 тисячі користувачів.

Про це повідомили у «Миколаївобленерго».

Станом на 08:00 без напруги були 25,5 тисячі побутових споживачів та 1,5 тисячі юридичних споживачів (21 населений пункт повністю та Первомайськ частково). Станом на 13:20 без світла 2,9 тисячі людей.

«Продовжуємо працювати, аби всі були зі світлом», — додали у компанії.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївщини є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили значну частину споживачів, але відновлювальні роботи тривають.