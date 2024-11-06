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Без світла залишились понад 25 тисяч жителів Первомайського району

Відключення електроенергії. Ілюстративне фото з відкритих джерелВідключення електроенергії. Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Первомайському районі Миколаївщини через аварію без світла залишилися понад 40 тисяч споживачів. Частину вже заживили.

Про це повідомляє «Миколаївобленерго».

Станом на 08:00 без напруги 25,5 тисяч побутових споживачів та 1,5 тисячі юридичних споживачів (21 населений пункт повністю та Первомайськ частково).

Ремонтні роботи тривають.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївщини є знеструмлення абонентів. Енергетики вже заживили значну частину споживачів, але відновлювальні роботи тривають.

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