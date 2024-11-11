Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонт мереж: адреси
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- Олена Козубовська
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3:39, 11 листопада, 2024
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Сьогодні, 11 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:40 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- Вулиця Троїцька
- Вулиця Дніпровська
З 9:00 до 17:00 без світла залишаться:
- Вулиця Курортна
- Вулиця Новобудівна
З 9:00 до 18:00:
- Вулиця Мала Морська
- Вулиця Севастопольська
- Вулиця Ігоря Бедзая
- Вулиця Громадянська
- Вулиця Даля
З 8:00 до 18:00 без світла залишаться споживачі за адресами:
- Провулок Військовий
- Провулок Новобудівний
- Вулиця Військово-Морських Сил України
- Вулиця Західна
- Вулиця Молодіжна
- Вулиця Повітряних Сил
- Провулок Мирний
- Вулиця Софіївську
- Вулиця Христо Ботєва
- Вулиця Левського
- Вулиця Мрії
- Вулиця Володимира Бондарюка
- Вулиця С. Цвєтка
- Вулиця Чорноземна
- Вулиця Словʼянська
- Провулок Військовий
З 8:25 до 19:00:
- Провулок 4 Прибузький
- Проспект Богоявленський
- Вулиця Прибузька
- Провулок Колективний
Нагадаємо, що у центрі Миколаєва два дні не буде води. Комунальники відключать водопостачання з понеділка, 11 листопада по середу, 13 листопада, по вулиці 3-Слобідській — від вулиці 68 Десантників до вулиці Марка Кропивницького (колишньої Потьомкінської).
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