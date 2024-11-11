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Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонт мереж: адреси

Миколаїв під час відключень світла у червні 2024 року, фото: «МикВісті»Миколаїв під час відключень світла у червні 2024 року, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 11 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:40 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • Вулиця Троїцька
  • Вулиця Дніпровська
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З 9:00 до 17:00 без світла залишаться:

  • Вулиця Курортна
  • Вулиця Новобудівна

З 9:00 до 18:00:

  • Вулиця Мала Морська
  • Вулиця Севастопольська
  • Вулиця Ігоря Бедзая
  • Вулиця Громадянська
  • Вулиця Даля

З 8:00 до 18:00 без світла залишаться споживачі за адресами:

  • Провулок Військовий
  • Провулок Новобудівний
  • Вулиця Військово-Морських Сил України
  • Вулиця Західна
  • Вулиця Молодіжна
  • Вулиця Повітряних Сил
  • Провулок Мирний
  • Вулиця Софіївську
  • Вулиця Христо Ботєва
  • Вулиця Левського
  • Вулиця Мрії 
  • Вулиця Володимира Бондарюка
  • Вулиця С. Цвєтка
  • Вулиця Чорноземна
  • Вулиця Словʼянська 
  • Провулок Військовий

З 8:25 до 19:00:

  • Провулок 4 Прибузький
  • Проспект Богоявленський
  • Вулиця Прибузька
  • Провулок Колективний

Нагадаємо, що у центрі Миколаєва два дні не буде води. Комунальники відключать водопостачання з понеділка, 11 листопада по середу, 13 листопада, по вулиці 3-Слобідській — від вулиці 68 Десантників до вулиці Марка Кропивницького (колишньої Потьомкінської).

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