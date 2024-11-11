Деякі вулиці Миколаєва сьогодні будуть без світла через ремонт мереж: адреси

Миколаїв під час відключень світла у червні 2024 року, фото: «МикВісті»

Сьогодні, 11 листопада, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:40 ранку до 17:00 вечора за адресами:

Вулиця Троїцька

Вулиця Дніпровська

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З 9:00 до 17:00 без світла залишаться:

Вулиця Курортна

Вулиця Новобудівна

З 9:00 до 18:00:

Вулиця Мала Морська

Вулиця Севастопольська

Вулиця Ігоря Бедзая

Вулиця Громадянська

Вулиця Даля

З 8:00 до 18:00 без світла залишаться споживачі за адресами:

Провулок Військовий

Провулок Новобудівний

Вулиця Військово-Морських Сил України

Вулиця Західна

Вулиця Молодіжна

Вулиця Повітряних Сил

Провулок Мирний

Вулиця Софіївську

Вулиця Христо Ботєва

Вулиця Левського

Вулиця Мрії

Вулиця Володимира Бондарюка

Вулиця С. Цвєтка

Вулиця Чорноземна

Вулиця Словʼянська

Провулок Військовий

З 8:25 до 19:00:

Провулок 4 Прибузький

Проспект Богоявленський

Вулиця Прибузька

Провулок Колективний

Нагадаємо, що у центрі Миколаєва два дні не буде води. Комунальники відключать водопостачання з понеділка, 11 листопада по середу, 13 листопада, по вулиці 3-Слобідській — від вулиці 68 Десантників до вулиці Марка Кропивницького (колишньої Потьомкінської).