У лікарнях Миколаївщини гострий дефіцит донорської крові всіх груп
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- Альона Коханчук
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15:54, 12 листопада, 2024
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У лікарнях Миколаєва та області не вистачає донорської крові. Аби військові та цивільні пацієнти вчасно отримували допомогу, необхідні донори.
Про це повідомили у ДонорUA.
«Дефіцит донорської крові існував і до повномасштабної війни. Сьогодні ж, коли наші військові щодня ризикують життям, а росіяни цинічно обстрілюють мирні міста, потреба у крові критична. Здавайте кров незалежно від того, яка у вас група й де ви мешкаєте — вона ніде й ніколи не буває зайвою», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».
Цього тижня потрібні донори крові таких груп:
- Одеса: всі групи крові
- Дніпро: всі групи крові
- Миколаїв: всі групи крові
- Київ: всі групи крові
- Херсон: 1-, 2+/-, 4+/-
- Кропивницький: всі групи крові
- Житомир: 1-, 2-, 3-, 4-
- Тернопіль: всі групи крові
- Харків: всі групи крові
- Рівне: всі групи крові
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
Читайте також статтю «МикВісті» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».
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