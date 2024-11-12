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У лікарнях Миколаївщини гострий дефіцит донорської крові всіх груп

Донор крові. Архівне фото: «МикВісті»Донор крові. Архівне фото: «МикВісті»

У лікарнях Миколаєва та області не вистачає донорської крові. Аби військові та цивільні пацієнти вчасно отримували допомогу, необхідні донори.

Про це повідомили у ДонорUA.

«Дефіцит донорської крові існував і до повномасштабної війни. Сьогодні ж, коли наші військові щодня ризикують життям, а росіяни цинічно обстрілюють мирні міста, потреба у крові критична. Здавайте кров незалежно від того, яка у вас група й де ви мешкаєте — вона ніде й ніколи не буває зайвою», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».  

Цього тижня потрібні донори крові таких груп:

  • Одеса: всі групи крові
  • Дніпро: всі групи крові
  • Миколаїв: всі групи крові
  • Київ: всі групи крові
  • Херсон: 1-, 2+/-, 4+/-
  • Кропивницький: всі групи крові
  • Житомир: 1-, 2-, 3-, 4-
  • Тернопіль: всі групи крові
  • Харків: всі групи крові
  • Рівне: всі групи крові

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

Читайте також статтю «МикВісті» «Брак донорської крові, допомога та забезпечення: Як працює миколаївська станція переливання в умовах війни».

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