У лікарнях Миколаївщини гострий дефіцит донорської крові всіх груп

Донор крові. Архівне фото: «МикВісті»

У лікарнях Миколаєва та області не вистачає донорської крові. Аби військові та цивільні пацієнти вчасно отримували допомогу, необхідні донори.

Про це повідомили у ДонорUA.

«Дефіцит донорської крові існував і до повномасштабної війни. Сьогодні ж, коли наші військові щодня ризикують життям, а росіяни цинічно обстрілюють мирні міста, потреба у крові критична. Здавайте кров незалежно від того, яка у вас група й де ви мешкаєте — вона ніде й ніколи не буває зайвою», — розповідає Ірина Славінська, співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України».

Цього тижня потрібні донори крові таких груп:

Одеса: всі групи крові

Дніпро: всі групи крові

Миколаїв: всі групи крові

Київ: всі групи крові

Херсон: 1-, 2+/-, 4+/-

Кропивницький: всі групи крові

Житомир: 1-, 2-, 3-, 4-

Тернопіль: всі групи крові

Харків: всі групи крові

Рівне: всі групи крові

Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.

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