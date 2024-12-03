Ворожий безпілотник атакував енергетичну інфраструктуру Тернополя: частина міста без світла
-
- Альона Коханчук
-
•
-
9:44, 03 грудня, 2024
-
У ніч проти 3 грудня російський безпілотник пошкодив обʼєкт енергетичної інфраструктури Тернополя, частина міста лишилася без світла.
Про це повідомили у міській раді Тернополя та ОВА.
Міський голова Тернополя Сергій Надал зазначив, що після влучання енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки.
В свою чергу начальник тернопільської ОВА В’ячеслав Негода повідомив, що внаслідок удару на території підприємства виникла пожежа. Рятувальники оперативно загасили загоряння.
«Постраждалих немає. Проте знову виникли проблеми з електрикою. Спеціалісти працюють над ліквідацією наслідків», – написав В’ячеслав Негода.
Нагадаємо, що у Херсонській області минулої доби, 2 грудня, російська армія здійснила удари по 13 населених пунктах, троє людей зазнали поранень.
Останні новини про: Війна в Україні