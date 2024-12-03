ЄС виділив Україні додатково €26,4 млн євро на паливо для родин взимку

ЄС виділив Україні додатково €26,4 млн євро на підготовку до зими. Фото: Freepik

Європейський Союз виділив Україні додаткові 26,4 мільйона євро для підтримки програми реагування під час зими.

Про це повідомили у представництві ЄС в Україні.

Вказується, що ці кошти — це доповнення до 17,5 мільйона євро, які ЄС раніше надав педставництву Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) у 2024 році, а також 4 мільйонів євро фінансової підтримки, наданої УВКБ для підтримки біженців з України в Молдові.

Зазначається, що кошти надаватимуть родинам, які не мають доступу до централізованого опалення або не можуть розраховувати на газ.

Програма має охопити 57 тисяч домогосподарств по всій країні, за виплачені кошти українці зможуть придбати тверде паливо для обігріву житла.

Ще одна зимова програма грошової допомоги спрямована на те, щоб підтримати постраждалих від війни людей у прифронтових районах. Йдеться по 71 тисячу домогосподарств. Завдяки допомозі вони зможуть сплатити збільшені витрати на опалення.

Нагадаємо, що Європейський Союз виділить 175 мільйонів євро для підтримки внутрішньо переміщених осіб та українських біженців в Україні та Молдові, а також допоможе з розгортанням прихистків для українців на час зими.

Станом на 4 листопада на Херсонщині понад 17 тисяч родин отримали допомогу на підготовку до зими. Загальна сума компенсацій склала 133 мільйони гривень.