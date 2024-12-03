«Не будемо вводити в оману». Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Сапери працюють у Шевченівській громаді, фото: «МикВісті»

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

Розміновано понад 20 тисяч гектар

Від початку великої війни потенційно замінованими територіями вважалося понад 30% області. Це 800 тисяч гектарів області, з яких 14 тисяч гектарів Кінбурнської коси досі перебувають під окупацією, а 55 тисяч гектарів Очаківської та Куцурубської громад — ще знаходяться у зоні активних бойових дій.

Заміновані поля у Широківській громаді, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

На сьогодні вдалося обстежити вже 320 тисяч потенційно замінованих гектарів, з яких розміновано 23,8 тисячі гектар, повідомили «МикВісті» у Миколаївській ОВА. Це лінії електропередач, залізничні колії, автодороги, поля, газопроводи, акваторії, ліси, житлові будинки. Розмінувати треба ще 18,4 тисячі гектар забруднених територій, але ця цифра може змінюватися, оскільки ще триває процес обстеження.

Зараз над розмінуванням працюють рятувальники, поліція, підрозділи Держслужби транспорту (ДССТ), іноземні та українські ліцензовані компанії, а ще донедавна працювали військові сапери.

«На початку року працювали підрозділи Збройних сил України, але вони були направлені в інші області взагалі», — уточнив заступник очільника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, фото «МикВісті»

За розподіл територій, що підлягають обстеженню та розмінуванню, відповідають:

Центр протимінної діяльності , який визначає на яких ділянках працюватимуть іноземні та українські ліцензовані компанії;

, який визначає на яких ділянках працюватимуть іноземні та українські ліцензовані компанії; Національний орган з питань протимінної діяльності, який визначає на яких ділянках працюватимуть підрозділи ДСНС, Нацполіції, ДССТ та ЗСУ.

ДСНС сьогодні працюють у двох громадах області

Одні з найбільших демінерів Миколаївської області на сьогодні — сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій. За понад два роки вони обстежили більше 60 тисяч гектарів та очистили майже 10 тисяч гектарів від мін і вибухонебезпечних предметів, повідомили «МикВісті» в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Заступник начальника частини піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування Євген Скумбрій розповів «МикВісті», що за час розмінування Миколаївщини найважче було працювати у Снігурівській громаді.

«Працювали і по місту Миколаєву, і за межі міста Миколаєва, але найнебезпечніше, де ми працювали — це Снігурівська громада. Те, що було деокупованою територією», — розповідає він.

За його словами, на території Миколаївщини після деокупації виявляють різні вибухонебезпечні предмети. Серед них міни різних типів: Це можуть бути протипіхотні, протитанкові та інженерні міни. Вони можуть бути заховані у ґрунті, траві або навіть на дорогах.

На сьогодні піротехнічні підрозділи ДСНС працюють на трьох ділянках Миколаївського та Баштанського районів області. Це 170 гектарів полів Первомайської та Снігурівської громад.

Сапери працюють на замінованому полі біля Снігурівки, архівне фото «МикВісті»

В ДСНС кажуть про «позитивну динаміку» у розмінуванні Миколаївської області, однак уточнюють, що для більш швидкого та ефективного процесу їм не вистачає людей до піротехнічних підрозділів.

Як працює гуманітарне розмінування області?

Всього в області зараз працює 9 операторів гуманітарного розмінування:

5 іноземних сертифікованих компаній : «HALO Trust», Данська рада у справах біженців в Україні, Норвезька міжнародна організація «Norwegian People’s Aid», Представництво DanChurchAid в Україні, The Mines Advisory Group в Україні;

: «HALO Trust», Данська рада у справах біженців в Україні, Норвезька міжнародна організація «Norwegian People’s Aid», Представництво DanChurchAid в Україні, The Mines Advisory Group в Україні; 4 українські сертифікованих компанії: «Українські сервіси розмінування», Асоціація саперів України, «Нібулон» і «Всеукраїнська організація у справах гуманітарних катастроф та біженців».

До прикладу, організація з гуманітарного розмінування «HALO Trust» працює в Україні з 2015 року. До 2022 року проєкт реалізували лише на території Донецької області, однак від початку повномасштабної війни компанія розширила свою роботу і з березня 2023 року працює у Миколаївській області.

Процес розмінування полів у Широківській громаді, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

А вже за рік, у березні 2024 року, «The HALO Trust» передали громадам Баштанського району області перші очищені від мін ділянки землі.

«Це ділянка сільськогосподарського призначення «Новопетрівка-3». 19 березня 2023 року тут стався нещасний випадок — трактор підірвався на протитанковій міні. Після чого наша група ручного розмінування зайшла сюди та виконала очищення ділянки», — розповів головний керівник груп розмінування «HALO Trust» Олексій Давидович.

Сьогодні сапери компанії працюють в одному з найзамінваніших сіл Миколаївщини — Безіменному. Але попри роботу бригад ДСНС і «HALO Trust», до повного очищення ще далеко. Мешканка села Ольга Кухар сумнівається, чи вдасться колись повністю очистити населений пункт від мін.

«Я не знаю, чи можливо його взагалі коли-небудь повністю розмінувати, в тих кущах під будинками може бути все, що завгодно», — сказала жінка.

Водночас один з українських операторів гуманітарного розмінування — компанія «Нібулон» — лише за рік роботи обстежив усі свої потенційно небезпечні поля і повернув в обробіток 98% їх територій, повідомив «МикВісті» директор із взаємодії з органами влади компанії «Нібулон» Михайло Різак. Це 5,5 тисячі гектарів у Снігурівській, Широківській, Новопавлівській та Новопетрівській територіальних громадах.

«Загалом потенційно небезпечними від самого початку війни у нас було 25,5 тисячі гектарів. З них 20 тисяч гектар досі знаходиться в тимчасовій окупації. Тобто в нас немає доступу до них. Це землі філії Куп'янська, Харківської та Луганської областей», — додав Михайло Різак.

Процес розмінування полів у Широківській громаді копанією «Нібулон», жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Станом на жовтень 2024 року компанії залишилось розмінувати лише 2% своїх полів Миколаївської області. Це 134,5 гектара земель у Широківській територіальній громаді.

«Ми на 100% вклалися у строки і виконали план повернення в земельний обробіток частини своєї філії. Треба ще розуміти, що «Нібулон» — це компанія, яка експортує лише 5% власно вирощеної сільськогосподарської продукції, інші 95% — це малі та середні фермери, тобто близько 3500 малих та середніх фермерів, які продають нам продукцію. Ми зацікавлені у тому, щоб ці фермери якнайшвидше повернулися до обробітку землі», — розповів він.

Миколаївщина майже виконала план з розмінування на рік

Темпи розмінування в Миколаївській ОВА станом на листопад 2024 року оцінюють, як «достатньо непогані», однак акцентують на тому, що слід розрізняти темпи обстеження потенційно замінованих територій та темпи вже самого процесу розмінування.

«Що мається на увазі? План, затверджений по Миколаївській області, складає майже 44 тисячі гектарів на 2024 рік. На зараз обстежено 33 тисячі гектарів, з них 2 тисячі гектарів розміновано, ще 3 тисячі гектарів — підлягають розмінуванню. Темпи наприкінці року нарощені. У мене є об'єктивне сподівання, що ми все ж таки до кінця року встигнемо виконати цей план», — розповів «МикВісті» заступник очільника ОВА Георгій Решетілов.

Процес розмінування полів у Широківській громаді, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

В який термін вдасться розмінювати Миколаївську область — відповісти важко, каже Георгій Решетілов. Оскільки це переважно залежить від кількості техніки та залучених до цього процесу підрозділів. Більш того, частина області досі находиться в зоні активний бойових дій, ще частина — в окупації.

«Не будемо нікого вводити в оману. Тобто, прогнозувати треба і можливо, але дуже багато залежить від сил і засобів, які будуть залучені. Ми розуміємо, що кожний рік — це зміни. Ми досі не можемо планувати Очаківську тергромаду. Там відбувається оперативне розмінування, але всі ці території потім потрібно буде обстежувати. Це стосується і Куцурубської громади, і окупованої Кінбурнської коси», — каже заступник голови ОВА.

Яким буде план розмінування області у 2025 році — ще невідомо, сказав Георгій Решетілов. Цей план має визначити Національний орган протимінної діяльності.

«Тобто він збирає зараз пропозиції, в тому числі з Миколаївської області, і потім буде затверджувати їх з планами розмінування. Зараз він не затверджений. Йде збір інформації, пропозицій, які в тому числі подаємо і ми. У нас пропозиції — близько 29 тисяч на наступний рік», — сказав заступник голови ОВА.

Процес розмінування полів у Широківській громаді, жовтень 2024 року, фото «МикВісті»

Процес розмінування Миколаївської області триває планово, а бажані показники щороку визначаються державними органами. Темпи переважно залежать від кількості залучених підрозділів та наявності механізованої техніки. Але ці показники можуть змінюватися, тому влада обласна не береться надати будь-які прогнози щодо строків. Насамперед саперів та техніку можуть направляти на більш заміновані ділянки інших областей. Власне, тому віднедавна на території Миколаївщини не працюють сапери ЗСУ.

Однак все ж цей процес триває і на сьогодні завдяки роботі багатьох саперів вдалося обстежити майже половину усіх потенційно замінованих територій області, частину з яких — розмінувати.

Бойченко Юлія, «МикВісті»