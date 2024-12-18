П’яним побив поліцейських: жителя Миколаївщини засудили до 3 років виправного центру
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- Альона Коханчук
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17:42, 18 грудня, 2024
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На Миколаївщині водія, який побив поліцейських, засудили до трьох років обмеження волі у виправному центрі.
Про це повідомили у прокуратурі Миколаївської області.
Зазначається, що в липні 2023 року в селищі Березнегувате екіпаж патрульних зупинив автомобіль Toyota Corolla за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм з’ясувалося, що він був п’яним.
Також вказується, що водій поводився агресивно, нецензурно лаявся та вдарив працівників поліції, завдавши їм легких тілесних ушкоджень.
Суд визнав винним 45-річного водія за вчинення насильства щодо працівника правоохоронного органу (частина 2 статті 345 КК України). Його засудили до 3 років обмеження волі.
Вирок ще не набрав законної сили, оскільки його ще можна оскаржити.
Нагадаємо, що у селі Кам’яна Балка Первомайської громади сталася аварія: 47-річний водій Volvo V50 наїхав на двох жінок, які йшли узбіччям. Постраждалим — 38 та 49 років, їх із травмами доставили до лікарні.
Також повідомлялося, що у 2024 році правоохоронці упіймали близько 3 тисяч нетверезих водіїв, у понад 1 200 забрали права.