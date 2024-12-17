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На Миколаївщині водій напідпитку збив двох пішоходок: йому загрожує до трьох років в’язниці

У Первомайську водій напідпитку збив двох пішохідок, фото: Національна поліціяНа Миколаївщині водій напідпитку збив двох пішоходок, фото: Національна поліція

У селі Кам’яна Балка Первомайської громади сталася аварія: 47-річний водій Volvo V50 наїхав на двох жінок, які йшли узбіччям. Постраждалим — 38 та 49 років, їх із травмами доставили до лікарні.

Як повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області, чоловік був напідпитку: у крові виявили 1,09 проміле алкоголю.

«16 грудня близько 19:20 по вул. Центральна у селі Кам’яна Балка Первомайської громади 47-річний водій автомобіля Volvo V50 скоїв наїзд на двох жінок-пішоходок 38 та 49 років, які йшли по узбіччю дороги у зустрічному напрямку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди обидві жінки отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні, де їм надали необхідну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі деталі цієї ДТП.

«47-річного керманича слідчі затримали у порядку ст. 208 КПК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років», – додали в поліції.

Нагадаємо, нещодавно в Південноукраїнську на трасі «Благовіщенське — Миколаїв» на вулиці Європейській зіткнулися автомобілі Volkswagen Transporter та Hyundai H-1. Внаслідок аварії пасажири Hyundai 34-річна жінка та 39-річний чоловік загинули на місці. 32-річного пасажира Volkswagen та девʼятирічну дитину з Hyundai з тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості доставили до лікарні.

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