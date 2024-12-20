У «Миколаївводоканалі» розповіли, скільки адрес залишаються без відновлення покриття після ремонтів труб

Розриття водоканалу по вулиці Троїцькій у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «МикВісті»

У Миколаєві водоканал нарахував 460 адрес, де після ремонтів мереж досі не відновлено дорожнє покриття, тротуари чи зелені зони.

Про це повідомив директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко під час засідання комісії міської ради у вівторок, 17 грудня, пишуть «МикВісті».

Депутат Максим Коваленко звернув увагу на проблему невідновленого благоустрою, зазначивши, що ще у листопаді 2023 року він звертався до водоканалу з проханням закрити роботи на вулиці 3-я Повздовжня, 21, але цього досі не було зроблено.

— Я звернувся до водоканалу з проханням завершити роботи, адже пройшов рік, а покриття досі не відновлено, — сказав Максим Коваленко.

У відповідь Борис Дуденко зазначив, що підприємство має чимало таких адрес, де покриття не було відновлено через фінансові труднощі та затримки в роботах.

— Наразі у нас є 460 таких адрес, де не завершені роботи з асфальтування чи укладання тротуарної плитки. Частково проблема виникла через те, що в 2022 році та першій половині 2023-го ми працювали переважно над ремонтом мереж і не могли відновлювати, тому воно як снігова куля накопичилось. І сьогодні ми героїчно намагаємось все це ліквідувати. Візьму невеличкий час і думаю ми це зробимо, — зазначив директор «Миколаївводоканалу».

Нагадаємо, що у лютому 2024 року «Миколаївводоканал» оголосив тендер на 29 мільйонів гривень на відновлення дорожнього покриття, тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів після ремонту мереж водопостачання та каналізації протягом 2024 року.

Також в серпні «Миколаївводоканал» оголосив додатковий тендер на 1,2 мільйона гривень для відновлення тротуарів після ремонту мереж.

Читайте також статтю «МикВісті»: «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».