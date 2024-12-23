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З початку року у Миколаєві народилось 2 282 дитини

За тиждень у Миколаєві народилось 37 немовлят, фото: Foden Nguyen, Pexels.comЗа тиждень у Миколаєві народилось 37 немовлят, фото: Foden Nguyen, Pexels.com

З початку 2024 року в Миколаєві народилося 2 282 дитини, серед яких 33 двійні.

Як повідомили у Миколаївській міській раді.

Слід зазначити, що за останній тиждень у пологових будинках Миколаєва з 13 грудня по 19 грудня народилося 37 дітей. На світ з’явилися 22 дівчинки та 15 хлопчиків.

Раніше також повідомлялось, що населення Миколаєва станом на кінець 2024 року збільшилося на 63 тисячі людей порівняно з минулим роком.

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