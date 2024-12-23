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Фестиваль «Чорноморський степ» пройшов у Миколаєві з майстеркласами та флешмобами

Фестиваль «Чорноморський степ: єдність у різноманітті». Фото: Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВАФестиваль «Чорноморський степ: єдність у різноманітті». Фото: Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА

У Миколаєві відбувся фестиваль «Чорноморський степ: єдність у різноманітті». На різних локаціях відбулись покази фільмів, виставки, майстеркласи та флешмоби.

Про це повідомили в Управлінні культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації.

Фестиваль проходив у просторі «8 Причал» у Миколаєві. У ньому взяли участь творчі колективи та окремі виконавці з Миколаївської, Баштанської, Радсадівської та Ольшанської  громад, а також організації, які об'єднують поляків, японців, корейців, німців та ромів. Вони презентували унікальні таланти та особливості своїх національних традицій.

На фестивалі презентували документальні фільми «Чорноморський степ» та «Кобзарські сходини: відновлення традиційного музикування в Одесі». Також для охочих були майстер-класи, включаючи гончарне мистецтво та виготовлення ялинкової прикраси, лекції з мовознавства. Крім того відвідувачів очікували виставка громадських об'єднань національних меншин, флешмоби та вікторини, а також святкова концертна програма.

Організатором заходу стала громадська організація «Десяте квітня» у партнерстві з Данською радою у справах біженців за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.

Фестиваль «Чорноморський степ: єдність у різноманітті». Фото: Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВАФестиваль «Чорноморський степ: єдність у різноманітті». Фото: Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА
Фестиваль «Чорноморський степ: єдність у різноманітті». Фото: Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВАФестиваль «Чорноморський степ: єдність у різноманітті». Фото: Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА
Фестиваль «Чорноморський степ: єдність у різноманітті». Фото: Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВАФестиваль «Чорноморський степ: єдність у різноманітті». Фото: Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА
Фестиваль «Чорноморський степ: єдність у різноманітті». Фото: Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВАФестиваль «Чорноморський степ: єдність у різноманітті». Фото: Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА
Фестиваль «Чорноморський степ: єдність у різноманітті». Фото: Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВАФестиваль «Чорноморський степ: єдність у різноманітті». Фото: Управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА

Нагадаємо, що  цього року міська влада Миколаєва відмовилась від святкувань та не встановила традиційну головну ялинку. Однак місцевий бізнес долучається до створення новорічного настрою в місті.

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